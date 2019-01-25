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GÜNCELLEME 3 - AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırı

Adana'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni, bıçaklı saldırıda yaralandı- Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı olan Yeni'ye yönelik bıçaklı saldırıyı, partinin toplantısına katılan ve öncesinde Yeni ile sohbet eden şüphelinin gerçekleştirdiği, saldırıda olaya müdahale eden bir partilinin de yaralandığı öğrenildi- Adana Valisi Mahmut Demirtaş:- "Faili de belli, inşallah kısmet olursa en yakın zamanda yakalayacağımızı düşünüyorum"- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü:- "Bu demokrasiye karşı, siyasete ve siyasetçiye karşı yapılmış çok alçakça bir saldırıdır"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

25 Ocak 2019 Cuma 21:18
GÜNCELLEME 3 - AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırı

ADANA (AA) - AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'nin bıçaklı saldırı sonucu yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı olan Fikret Yeni, partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı.

Burada yanına gelen M.A, önce Yeni ile bir süre sohbet etti, daha sonra bağırarak yanında getirdiği bıçakla Yeni'yi yaraladı.

Bu sırada M.A'ya partililer müdahale etmeye çalıştı. Müdahale sırasında parti üyesi Abdullah Altun da M.A'nın savurduğu bıçakla yaralandı.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni ve Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

- "Faili en yakın zamanda yakalayacağımızı düşünüyorum"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yeni'yi Seyhan Devlet Hastanesinde ziyaret etti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Demirtaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Faili de belli, inşallah kısmet olursa en yakın zamanda yakalayacağımızı düşünüyorum. Olay, şüpheli restorana geliyor 'merhaba' diyor sonra bıçağı çekiyor, inşallah yakalamaya çalışacağız. Fikret Yeni bacağından yaralanmış, bir sıkıntısı yok. Tekrar geçmiş olsun. Olayın sebebini de araştırıyoruz."

- "Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı"

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler de yazılı açıklamasında, Yeni'nin, akşam saatlerinde Seyhan ilçe teşkilatının düzenlediği bir toplantıya katılmak için gittiği restoranda bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırıda hafif şekilde yaralanan Yeni'nin, Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildiren Güler, "Saldırganın yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü gerekli çalışmaları başlatmıştır." ifadesini kullandı.

- "Toplantıdan sonra böyle bir hadisenin olması oldukça manidar"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Yeni'yi ziyaret etmek için hastaneye geldi.

Sözlü, gazetecilerin sorusu üzerine, Yeni ile olaydan yaklaşık bir saat önce bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarının yarınki tanıtı programı için verimli bir toplantı geçirdik. Yarın bunu bütün Adana görecek. Bu verimli toplantıdan sonra böyle bir hadisenin olması oldukça manidar. Bu demokrasiye karşı, siyasete ve siyasetçiye karşı yapılmış çok alçakça bir saldırıdır."

Sözlü, açıklamasının ardından Yeni'yi ziyaret etti.


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:18
  1. Adana
  2. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
  3. Adana Valisi Mahmut Demirtaş
  4. AK Parti Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni
  5. bıçaklı saldırı

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