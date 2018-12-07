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GÜNCELLEME 3 - Adana'da belediye binasında silahlı saldırı

Çukurova Belediyesinde zabıta memuru tarafından silahla vurulan zabıta müdürü ve komiseri yaşamını yitirdi, zabıta amiri yaralandı- Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan zanlı, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı- Adana Valisi Mahmut Demirtaş:- "Nedenini bilmiyoruz ama konuyu araştırıyoruz"VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

07 Aralık 2018 Cuma 18:05
GÜNCELLEME 3 - Adana'da belediye binasında silahlı saldırı

ADANA (AA) - Adana'da Çukurova Belediyesinde, zabıta memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan zabıta müdürü ve zabıta komiseri yaşamını yitirdi, zabıta amiri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, zabıta memuru A.A, belediye binasında emekli emniyet müdürü olan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu (51), Zabıta Komiseri Habil Aykan (52) ve Zabıta Amiri Kenan Özdemir'i (52) silahla yaraladı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Aydoğdu ve Aykan, müdahaleye rağmen yaşımını yitirdi.

Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan şüpheli A.A, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ile bir savcının görevlendirildiği öğrenildi.

Hastane önüne gelen ölenlerin yakınları güçlükle sakinleştirildi.

- "Olayın nedenini araştırıyoruz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentteki özel bir hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çukurova Belediyesinde üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

Olayda yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Demirtaş, şunları ifade etti:

"Zabıta müdürümüz ve zabıta komiserimizi kaybettik. Her ikisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Bir zabıta amirimiz de yaralı şu anda. Onun ziyaretine gidiyorum. Üzücü bir olay, zanlı da silahıyla birlikte yakalandı. Nedenini bilmiyoruz ama konuyu araştırıyoruz. İnşallah soruşturmanın ileriki aşamalarında o bilgileri de vereceğiz."

- "Çok üzüldük"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı anında belediye binasında olmadığını söyledi.

Saldırıyı duyduğunda belediyeye geldiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Çok üzüldük olaydan dolayı. Nedenini henüz biz bilmiyoruz. Memurlar kendi aralarında tartışmışlar. Halen görevde olan bir zabıta memuru, zabıta müdürümüz ve 2 arkadaşımızı silahla vurmuş. Daha önceden haklarında soruşturmaları yok. Böyle bir şey olamaz. Üzerimize düşeni idari yönden de yapacağız."

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:05
  1. Adana
  2. Çukurova Belediyesi
  3. silahlı saldırı

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