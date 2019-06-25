0553 313 94 23

GÜNCELLEME-3 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildiHAKKARİ'DE ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMAT EKLENDİ

25 Haziran 2019 Salı 18:46
GÜNCELLEME-3 7 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA/HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 4, Tunceli'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3, Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Şemdinli kırsalında devam eden operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Böylece Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren, Pirinin ve Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde 2'si kadın olmak üzere 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Valilik, Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda 4 adet 5,45 milimetre AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 taarruz tipi el bombası, 2 savunma tipi el bombası, 18 şarjör, 442 adet 5,45 milimetre mühimmat, pulsar marka termal kamera, gündüz el dürbünü, 4 termal şemsiye, 4 hücum yeleği, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 18:46
  1. Hakkari
  2. şemdinli
  3. Terörle Mücadele
  4. Yüksekova

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Gezi olayları davasında ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanık Yiğit Aksakoğlu’nun tahliyesine, Osman Kavala’nın ise tutukluluk haline devamına karar verdi.
    1. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince..
    2. Yaya kaldırımını işgal edenler men..
    3. Ufuk Sarıca resmen Pınar Karşıyaka’da
    4. Mahkemeden Osman Kavala'nın tahliye..
    5. MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin..
    6. Datça’da kaza: 3 yaralı
    7. İlk kez vali gören vatandaş..
    8. Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi..
    9. Gezi olayları davasında Osman..
    10. Tarsus Üniversitesi 2019 taban..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Askerlik..
    12. Bitlis merkezli ’göçmen kaçakçılığı’..
    13. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Milli irade..
    14. İTB'den Rusya pazarını "etkin..
    15. Aaron Appindangoye sağlık kontrolünden..
    16. Kırkpınar'ın favorileri yine altın..
    17. Eskişehirspor’dan puan silme cezasına..
    18. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz..
    19. Otobüste muavinin kız çocuğunu taciz..
    20. AK Parti'den Çipras'ın tehdidine sert..
    21. Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nden..
    22. Başkan Erdoğan'dan Yeni Askerlik..
    23. Dev anlaşma tamam! İşte Neymar'ın yeni..
    24. Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1..
    25. Muş'ta korkutan deprem
    26. AK Parti MYK Toplantısı
    27. Sinop Üniversitesi taban puanları 2019..
    28. Rusya'dan dikkat çeken S-500 açıklaması
    29. İngiltere, Suudi Arabistan ve..
    30. Satın aldığı dairelerden birini teslim..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı