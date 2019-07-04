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GÜNCELLEME - 2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı- Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 16 zanlı yakalandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:57
GÜNCELLEME - 2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı

ANKARA (AA) - 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı sorularının önceden ele geçirilerek FETÖ üyelerine dağıtılması ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 14 ilde sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar Ankara Emniyet Müdürlüğüne getiriliyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:57
  1. 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  4. FETÖ soruşturması
  5. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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