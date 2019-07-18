0553 313 94 23

GÜNCELLEME 2 - Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 16 ölü

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez:- "Elim kazada ölenlerin sayısı 16, yaralı sayısı da 51. Durumu ağır olanlar da var"- "Sürücünün daha önce de kaçak göçmen taşımaktan dolayı hakkında adli işlem yapılmış. Normal şartlarda 17-18 kişilik bu minibüse 67 kişi sığdırılmış"ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, VALİNİN HASTANE ZİYARETİ EKLENDİ

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
GÜNCELLEME 2 - Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 16 ölü

VAN (AA) - Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 16 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yaralıları kentteki hastanelere taşıdı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'ndan yaralıların durumu hakkında ilgili bilgi alan Bilmez, yaralıların tamamının hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

Kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Maalesef elim kazada an itibariyle ölen kişi sayısı 16, yaralı sayısı da 51. Durumu ağır olanlar da var. Ölüler arasında çocuklar ve kadınlar da bulunuyor. Umarım yaralılardan başka ölen olmaz. Aracın sürücüsü de olay yerinde öldü. Sürücünün daha önce de kaçak göçmen taşımaktan dolayı hakkında adli işlem yapılmış. Normal şartlarda 17-18 kişilik bu minibüse 67 kişi sığdırılmış."

Bilmez, kazada hayatını kaybeden sürücünün daha çok yolcu almak için aracın koltuklarını söktüğünü vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
  1. düzensiz göçmen
  2. trafik kazası
  3. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi sitesinde yangın paniği
    1. Sanayi sitesinde yangın paniği
    2. MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam..
    3. Trabzon Valiliği Uzungöl’deki linç..
    4. Hastaneden çıkan yaşlı adama otomobil..
    5. Diyarbakır’da anız ve kurumuş ot..
    6. Bu şampuan bebeklerinizin yüzünü..
    7. Atakum Belediyesinden ‘e- kurban..
    8. Banyodan su sızma cinayeti davası..
    9. GÜNCELLEME 2 - Japonya'da animasyon..
    10. Kandahar’da Emniyet Müdürlüğüne bomba..
    11. Arazide yangın çıktı, başkanın makam..
    12. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
    13. New York borsası düşüşle açıldı
    14. Yeni Malatyaspor Guilherme’yi açıkladı
    15. "FETÖ her ne kadar karmaşık bir yapı..
    16. ÖSYM tarafından, YKS'de TYT ile..
    17. Tuncer Cücenoğlu'nun vefatı
    18. Tırların dorselerindeki soğutucu..
    19. Sazlık alandaki obruk korkutuyor
    20. Eski Hububatçılar Birliği üyelerinin..
    21. Cizre’de ilk yardım semineri
    22. Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye..
    23. Park halindeki otomobil yandı
    24. Kayseri OSB’de “Endonezya İş Forumu..
    25. Aynı iş yerini ikinci kez kurşunlayan..
    26. Orta Doğu’nun en yüksek dağında Türk..
    27. Erzurum’da fuhuş operasyonu
    28. Japonya’da animasyon stüdyosu..
    29. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?..
    30. 12 Siyonist 1 İngiliz kıza tecavüz etti
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’