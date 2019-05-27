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GÜNCELLEME 2 - Üvey oğlunu döverek öldürdü

İzmir'de 3 yaşındaki üvey oğlununu darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan üvey baba suçunu itiraf etti- Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı - Otopsi işlemi tamamlanan Abdullah Doğan'ın cenazesi toprağa verildi - Anne Ayşe T: - "Oğlumun ölümüne neden olan eşimden şikayetçiyim" ADLİ SONUÇ EKLENDİ

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:28
GÜNCELLEME 2 - Üvey oğlunu döverek öldürdü

İZMİR (AA) - İzmir'de vücudunda morluklar bulunan 3 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan üvey baba, suçunu itiraf etti.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Tepecik semtinde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Bilal T, kıskançlık meselesi yüzünden eşi ve aynı zamanda halasının kızı olan Ayşe T. ile tartıştı.

Bu esnada Bilal T, Ayşe T'nin önceki evliliğinden 3 yaşındaki oğlu Abdülkadir Doğan'ı ağladığı için darbetti.

Anne ise yardım için kayınvalidesinin evine gitti. Kayınvalidesi ile eve gelen Ayşe T, oğlunu hareketsiz halde buldu.

112 Acil Servis ekibince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdülkadir Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yüzü ve vücudunda morluklar olan 3 yaşındaki çocuğun ölümünü şüpheli bulan doktorlar, durumu polise bildirdi.

Annenin anlatımları üzerine Bilal T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Bilal T'nin polise verdiği ilk ifadede, çocuğa motosiklet çarptığını söylediği öğrenildi.

Küçük çocuğun İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde kaza bulgusuna rastlanılmayınca şüpheli üvey baba suçunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal T. çıkartıldığı mahkemece "Çocuğu ve kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Otopsi işlemi tamamlanan çocuğun cenazesi ise Basmane Çorakkapı Camisi'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Tırazlı Mezarlığı'na defnedildi.

Anne Ayşe T, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.

Eşinin önce kendini sonra ise oğlunu dövdüğünü belirten Ayşe T, "Bebeğimi alarak kayınvalidemden yardım istemek için ayrıldım. Bana oğlumun motosiklet kazası geçirdiğini söyledi. Çocuğum kollarımda can verdi. Oğlumun ölümüne neden olan eşimden şikayetçiyim." diye konuştu.



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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:28
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