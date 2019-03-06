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GÜNCELLEME 2 - Ümraniye'de cinayet

Ümraniye'deki evinde Arzu Özkan (45) öldürülmüş halde bulundu- Maktulün ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen 16 yaşındaki oğlu, başına sopayla bir kez vurduğu annesi yere düşünce, durumu polise bildirdiğini anlattıOĞLUNUN İFADESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

06 Mart 2019 Çarşamba 16:27
GÜNCELLEME 2 - Ümraniye'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi Firuze Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Arzu Özkan'ın (45) evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Özkan'ın cansız bedenini buldu. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve çevrede inceleme yaptı.

Arzu Özkan'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Özkan'ı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için Firuze Sokak'ta bulunan başka binalara ait güvenlik kamere kayıtları incelenmeye başlandı.Olay yeri inceleme ekipleri cinayet aletini bulmak için sokaktaki çöp kutularında arama yaptı.

Bu arada, komşular, eve giren hırsız ya da hırsızların Özkan'ı bıçaklayarak öldürmüş olabileceğini iddia etti.

- Suç aleti evde bulundu

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün eşi Serdar Özkan ve oğlu Tunç Özkan'ı (16), ifadelerine başvurulmak üzere Ümraniye Polis Merkezi'ne götürdü.

Maktulün oğlu, ilk ifadesinde, sabah okula gitmek için kalktığında evde bir ses duyup mutfağa koştuğunu, birini evden çıkarken gördüğünü, annesinin ise yerde hareketsiz yattığını söyledi.

Şüphe üzerine tekrar ifadesine başvurulan maktulün oğlu, "Annem beni 07.00'de okula gitmeden önce kahvaltı yapmam için kaldırdı. Bu sırada kız arkadaşım yüzünden annemle tartıştık. Evdeki sopayla başına bir kez vurdum. Annem yere düşünce de korkup sopayı sakladım ve durumu polise bildirdim." dedi.

Polis ekipleri, evde yaptığı aramada, olayda kullanılan sopa ile doku parçaları bulaşmış şüpheliye ait kanlı pantolon buldu.

Şüphelinin işlem yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:27
  1. Arzu Özkan
  2. cinayet
  3. Cinayet Büro Amirliği
  4. Ümraniye

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