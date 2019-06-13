GÜNCELLEME 2- Umman Körfezi'nde 2 petrol tankerinde patlama Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki tankerin saldırıya uğradığını duyurdu- Tankerlerdeki 44 kişi tahliye edilerek, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Cask Limanına nakledildi JAPONYA TİCARET BAKANI'NIN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

ANKARA (AA) - Umman Körfezi'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurdu. Nikkei Asia Review'de yer alan habere göre, Japonya Ticaret Bakanı Seko, Japonya'ya yük taşıyan 2 geminin Umman Körfezinde saldırıya uğradığı bilgisini aldığını kaydetti. Seko, saldırıyla ilgili bakanlıkta olağanüstü toplantının yapıldığını söyledi.

İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Umman Körfezinde ham petrol yüklü iki büyük tankerde patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, tankerlerdeki 44 kişi tahliye edilerek, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Cask Limanı'na nakledildi. - ABD tankerlere yardım için kuvvetlerini gönderdi

Associated Press (AP) haber ajansında yer alan habere göre, İngiliz donanması tarafından yürütülen Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, Umman Denizi’nde meydana gelen patlamanın incelendiğini duyurdu. Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous olduğu tespit edilen tankerlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki limandan yüklenen petrolü taşıdığı ifade edildi. Patlamada bir kişi yaralandı.

ABD'nin Bahreyn'de bulunan 5'inci Filosu, saldırıya uğradığı tahmin edilen iki tankere yardım için bölgeye kuvvetlerini gönderdi.









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