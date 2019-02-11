0553 313 94 23

GÜNCELLEME 2 - Uludağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

1. Oteller bölgesinde Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği üyeleri ile bir otelin özel güvenlik görevlileri arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Kavga nedeniyle bölgeye Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı aralarında Jandarma Özel Harekat ve asayiş timlerinin de bulunduğu 237 personel gönderildi- Kavgayla ilgili 18 kişi gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:36
GÜNCELLEME 2 - Uludağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

BURSA (AA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı ile bir otelin özel güvenlik görevlileri, aralarındaki husumet nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dernek üyesi Y.K.Ü, E.Ç. ve R.Ö. ile otel çalışanı A.Ö, güvenlik görevlileri S.Ç. ve R.B. karşılıklı olarak birbirlerini darbetti.

Kavgaya müdahale eden Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk etapta 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayın ardından toplanan 40'a yakın dernek üyesi, gece saatlerinde kavgaya karışanların konakladığı otele geldi.

Yaşanan kargaşa sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S, tabancayla rastgele ateş açtı.

Vücutlarına mermi isabet eden H.S. ve kayak öğretmeni Yusuf Köse (19) yaralandı. Yaralılardan Köse, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Köse'nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kavgada darp sonucu hafif yaralanan 2 kişiye Uludağ'da müdahale edildi.

Olay nedeniyle bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı aralarında Jandarma Özel Harekat ve asayiş timlerinin de bulunduğu 237 personel gönderildi.

Şüphelilerin üst aramasında 3 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 15 kişiyi daha gözaltına aldı.

İki kavgayla ilgili gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Uludağ'daki önlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:36
  1. silahlı kavga
  2. Uludağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş Bankası'ndan ihracatçıya "Döviz Kredisi Kampanyası"
    1. İş Bankası'ndan ihracatçıya "Döviz..
    2. Bim aktüel ürünler bu hafta Bim aktüel..
    3. GÜNCELLEME 2 - Uludağ'da silahlı..
    4. 31 Mart önceci 3 partiye kötü haber!..
    5. Kartal'da çöken binanın enkazındaki..
    6. Sevgilisine hediye alanlara bir hediye..
    7. Fas'ta seçim tartışmaları erken başladı
    8. Marketteki soygun güvenlik kamerasına..
    9. Modern Arapların Türkiye alerjisi!
    10. Denizlere ay yıldız damgası
    11. Soylu açıkladı: Türkiye'ye tuzak kuran..
    12. Galatasaray, iç saha performansında..
    13. Gürsel Tekin DSP'ye mi geçecek? DSP..
    14. Magandalar trafikte dehşet saçtı!..
    15. Türk savaş gemileri Arap Denizi'nde
    16. Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi ilk..
    17. İçişleri Bakanı Soylu: "Bir hafta önce..
    18. Babaeski’de eğitim skandalı!
    19. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    20. Gürsel Tekin istifa mı edecek? Gürsel..
    AK Parti anket sonuçlarını açıkladı
    AK Parti anket sonuçlarını açıkladı
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama! "Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü harcadı, ama Sarıgül..."
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama! "Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü harcadı, ama Sarıgül..."
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor