GÜNCELLEME 2 - Uludağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı 1. Oteller bölgesinde Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği üyeleri ile bir otelin özel güvenlik görevlileri arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Kavga nedeniyle bölgeye Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı aralarında Jandarma Özel Harekat ve asayiş timlerinin de bulunduğu 237 personel gönderildi- Kavgayla ilgili 18 kişi gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

BURSA (AA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı ile bir otelin özel güvenlik görevlileri, aralarındaki husumet nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dernek üyesi Y.K.Ü, E.Ç. ve R.Ö. ile otel çalışanı A.Ö, güvenlik görevlileri S.Ç. ve R.B. karşılıklı olarak birbirlerini darbetti. Kavgaya müdahale eden Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk etapta 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayın ardından toplanan 40'a yakın dernek üyesi, gece saatlerinde kavgaya karışanların konakladığı otele geldi. Yaşanan kargaşa sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S, tabancayla rastgele ateş açtı. Vücutlarına mermi isabet eden H.S. ve kayak öğretmeni Yusuf Köse (19) yaralandı. Yaralılardan Köse, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Köse'nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kavgada darp sonucu hafif yaralanan 2 kişiye Uludağ'da müdahale edildi. Olay nedeniyle bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı aralarında Jandarma Özel Harekat ve asayiş timlerinin de bulunduğu 237 personel gönderildi. Şüphelilerin üst aramasında 3 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi. Ekipler, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 15 kişiyi daha gözaltına aldı. İki kavgayla ilgili gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Uludağ'daki önlemleri sürüyor.

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