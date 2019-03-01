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GÜNCELLEME 2 - Uludağ yolunda tur otobüsü devrildi

Kazada 2'si ağır 48 kişi yaralandıYARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

01 Mart 2019 Cuma 19:28
GÜNCELLEME 2 - Uludağ yolunda tur otobüsü devrildi

BURSA (AA) - Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsünün Uludağ yolunda devrilmesi sonucu 2'si ağır 48 kişi yaralandı.

İstanbul'dan gezi için gelen Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan H.C. idaresindeki 34 DE 8542 plakalı tur otobüsü, Uludağ dönüşü Dobruca mevkisinde kaza yaptı.

Otobüsün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 41 öğrenci ve 6 öğretmen ile şoför yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, 2 ağır yaralı, Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şoför, gözaltına alındı.

Ekipler, devrilen otobüsü vinç yardımıyla kaldırdı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 19:28
  1. Bursa
  2. trafik kazası

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