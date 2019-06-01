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GÜNCELLEME 2 - Türkiye-İran sınırında çatışma

Sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı- Takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandıŞEHİT VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:44
GÜNCELLEME 2 - Türkiye-İran sınırında çatışma

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile sınırdan geçmek isteyen bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 asker şehit oldu, biri ağır 5 asker yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 3'e yükseldi.

Şehit askerlerin naaşları aynı hastanenin morguna konuldu.

- Desteğe giden 3 Mehmetçik kazada yaralandı

Çatışmanın ardından takviye ekiplerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Bölgeye giden takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.

Yaralı askerler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:44
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