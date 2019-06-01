GÜNCELLEME 2 - Türkiye-İran sınırında çatışma Sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı- Takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandıŞEHİT VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile sınırdan geçmek isteyen bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker şehit oldu, biri ağır 5 asker yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 3'e yükseldi. Şehit askerlerin naaşları aynı hastanenin morguna konuldu. - Desteğe giden 3 Mehmetçik kazada yaralandı Çatışmanın ardından takviye ekiplerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Bölgeye giden takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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