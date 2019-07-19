GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA/TUNCELİ (AA) - Milli Savunma Bakanlığından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Tunceli bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda iki bölücü terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.



- "Çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir"



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığı belirtildi.



İHA ile tespit edilen iki teröristin Hava Kuvvetleri desteğiyle silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede operasyon devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

- "Teröristlere ait sığınak imha edildi"

Açıklamada bölgedeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristlere ait sığınağın imha edildiği belirtildi.

Sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.