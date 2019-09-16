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GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Kent merkezi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 2 askerin şehit edilmesi, 2 askerin de yaralanması olayına karıştığı belirlendiDETAY EKLENDİ

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:47
GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA/TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Operasyon bölgesindeki arazi arama tarama faaliyetinde, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, el bombası, sırt çantası ve terörist kıyafeti ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Şehit askerlerin kanı yerde kalmadı

Öte yandan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin "Botan" kod adlı İbrahim Tatlı olduğu belirlendi.

Terörist Tatlı'nın Tunceli'nin Geyiksuyu kırsalında 12 Haziran 2019'da çıkan çatışmada 2 askerin şehit edilmesi, 2 askerin de yaralanması olayına karıştığı saptandı.

Aynı saldırıya katılan diğer bir teröristin 23-27 Ağustos tarihleri arasında Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Söz konusu saldırıya katılan bir başka teröristin de yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:47
  1. 1 terörist etkisiz hale getirildi
  2. Tunceli
  3. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü
  4. Tunceli İl Jandarma Komtanlığı
  5. Tunceli Valiliği

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