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GÜNCELLEME 2 - Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı- Akgülay'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kullanılan jet uçaklara yakıt ikmali yapan tanker uçağının, başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan pilotuyla ankesörlü ardışık arama iletişiminde bulunduğu tespit edildiŞÜPHELİ HAKKINDAKİ TESPİT EKLENDİ

29 Ocak 2019 Salı 18:06
GÜNCELLEME 2 - Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında bir süre önce hakkında yakalama kararı çıkartılan Akgülay, Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Getirildiği Diyarbakır'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akgülay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, Akgülay'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kullanılan jet uçaklara yakıt ikmali yapan tanker uçağının, başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan pilotuyla ankesörlü ardışık arama iletişiminde bulunduğu tespit edildi.





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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:06
  1. Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay
  2. tutuklanma

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