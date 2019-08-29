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GÜNCELLEME 2 - Trafik tartışmasında hamile kadın silahla yaralandı

Karaman'da trafikte tartıştıkları kişilerce elinden silahla yaralanan hamile kadın ve sopayla darbedilen eşi hastaneye kaldırıldı- Tedavisi tamamlanan hamile kadın H.K: - "Arabanın ön koltuğunda otururken karşımda bir çocuğun elinde tabanca gördüm. Arka koltukta oturan çocuğuma zarar gelmesin diye elimi kaldırdım. O sırada kurşun elime gelmiş ve farkında değildim. Telaşla çocuğumun üstüne kapandım"RÖPORTAJLAR EKLENDİ

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:22
GÜNCELLEME 2 - Trafik tartışmasında hamile kadın silahla yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada hamile kadının silahla, eşinin darp sonucu yaralanmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 70 BG 740 plakalı otomobiliyle merkeze bağlı Osmaniye köyünden Ayrancı ilçesine giden A.K'nin (33) aracı, Çoğlu köyü civarında arıza yaptı.

A.K. geriye doğru manevra yaparken T.Ş. (19) idaresindeki 70 DV 830 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası A.K, otomobilden inen T.Ş. ve yanındaki kardeşi 16 yaşındaki M.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası otomobildeki silahını alan M.Ş'nin, A.K'nin hamile olduğu öğrenilen eşi H.K'yi elinden yaraladığı, T.Ş'nin de sopayla A.K'yi darbettiği ileri sürüldü.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kavgada kullanılan tabanca ve sopayı jandarma ekiplerine teslim eden T.Ş. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Karaman Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.Ş. tutuklandı, T.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- "Telaşla çocuğumun üstüne kapandım"

Hamile H.K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın şokuyla ne yaptığını bilmediğini belirterek, arabanın ön koltuğunda otururken karşısındaki bir çocuğun elinde tabanca gördüğünü söyledi.

H.K. şunları dile getirdi:

"Arka koltukta oturan çocuğuma zarar gelmesin diye elimi kaldırdım. O sırada kurşun elime gelmiş ve farkında değildim. Telaşla çocuğumun üstüne kapandım. Her taraf kan olmuştu, yaralandığımı o zaman anladım. Hastanede de tedavimiz yapıldı ama hamile olduğum için bebeğime zarar gelmesin diye röntgen çektiremedim.

Bebeğime bir zarar gelip gelmediğini bilmiyorum. Şu an için evdeyiz, çok korktuk."

- "Eşimin yaralandığını sonradan öğrendim"

H.K'nin eşi A.K. de eşinin memleketine gitmek için yola çıktıklarını ve araçlarının arızalandığını dile getirdi.

A.K, "Geri dönmek isterken başka bir araç arabamıza çarptı. Biz olayın şokunu yaşarken karşı arabadan iki kişi indi ve biri sopayla bana vurmaya başladı. O sırada bir kurşun sesi duydum ve ne olduğunu bilemedim. Eşimin yaralandığını sonradan öğrendim. Arabanın arkasında da 11 yaşındaki çocuğum vardı." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:22
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