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GÜNCELLEME 2- Talha Uğurluel "FETÖ"den tutuklandı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak Erzincan'a getirilen tarihçi yazar Uğurluel, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandıTUTUKLANMA BİLGİSİ EKLENDİ

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:45
GÜNCELLEME 2- Talha Uğurluel "FETÖ"den tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Talha Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.

Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Talha Uğurluel, savcılıktaki ifadesi sonrası "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Uğurluel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:45
  1. Erzincan
  2. FETÖ
  3. Talha Uğurluel
  4. tutuklama

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