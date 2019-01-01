0553 313 94 23

GÜNCELLEME 2 - Suriye uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açtığı iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde Suriye uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açarak kadınlara kürtaj yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

01 Ocak 2019 Salı 17:05
GÜNCELLEME 2 - Suriye uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açtığı iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde Suriye uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açarak kadınlara kürtaj yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu Rami G'nin (28) Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde yasa dışı muayenehane açarak hamile kadınlara kürtaj yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, kaçak muayenehaneye operasyon düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü personeliyle muayenehaneye giren polis ekipleri, kendisini doktor olarak tanıtan Rami G. ile yanında çalıştığı öne sürülen Asma A'yı (40) gözaltına aldı.

Muayene olmak için bekleyen Irak uyruklu 9 kişi ile yasa dışı muayenehanenin sahibini emniyete götüren ekipler, tıbbi cihaz ve ilaçlara el koydu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan Asma A. savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen Rami G. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:05
  1. kürtaj
  2. Samsun
  3. yasa dışı muayenhane

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Cumhur İttifakı bıyığı' deyip notere tasdik ettirdi
    1. 'Cumhur İttifakı bıyığı' deyip notere..
    2. Gelen teklifleri elinin tersiyle..
    3. Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    4. AK Parti Ankara Polatlı Belediye..
    5. İşte sağlıklı bir yuva sahibi olmanın..
    6. "Türkiye ile iletişimde iş birliği..
    7. Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi!..
    8. AK Parti'den CHP'nin kalelerine..
    9. UEFA, Ozan Kabak ve Merih Demiral'ı..
    10. Uludağ'da yoğunluk sürüyor
    11. Su sesi evlere de lazım
    12. 2 ilde FETÖ operasyonu! Eski askeri..
    13. AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı
    14. Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!
    15. Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretleri..
    16. GÜNCELLEME 2 - Suriye uyruklu kişinin..
    17. Süper Lig'in Brezilyalı yıldızı..
    18. Yıllarımız rüyada geçiyor
    19. Hong Kong'da bağımsızlık yanlılarından..
    20. İsmail Öntaş kimdir?
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar

    Günün Karikatürü

    1 Ocak 2019
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha