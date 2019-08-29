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GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta HES kanalı patladı

Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolundan geçen iki araç suya kapıldı, kurtarılan 6 kişi hastaneye kaldırıldı- Vali Salih Ayhan:- "Çok geçmiş olsun, çok büyük bir felaketi, afeti atlatmış vaziyetteyiz. En azından ilk etapta kontrol altına alınmış durumda" VALİ SALİH AYHAN'IN YENİ AÇIKLAMASI VE YARALILARIN KİMLİKLERİ EKLENDİ

29 Ağustos 2019 Perşembe 03:58
GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta HES kanalı patladı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolundan geçen iki araç suya kapıldı, kurtarılan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Vali Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolunun su altında kaldığını belirtti.

Patlamanın Koyulhisar'da gerçekleştiğini aktaran Ayhan, "2 araç kurtarıldı, alan taraması yapılıyor. 6 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı." diye konuştu.

Suyun kesildiğini ve kapakların kapatıldığını dile getiren Ayhan, "Su tahliyesi yapılıyor. Kontrol altında ama başka vatandaşımız var mı yok mu ona bakıyoruz." dedi.

- Dere yatağında arama çalışmaları sürüyor

HES kanalının patlamasının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle D-100 kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Ekipler, suyun dere yatağına başka araçları sürükleme ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdürüyor. Havanın karanlık olması ve arazi koşulları nedeniyle dere yatağındaki çalışmalarda güçlük yaşanıyor.

Kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için iş makineleri, yola sürüklenen taş ve kaya parçalarını temizliyor.

Bazı araçlar, farklı güzergahlara yönlendirilirken bazıları da bekleyişini sürdürüyor.

Yaralılar Ensar (35), Nusret (31), Aydanur (15), Nafiye (59) ve Ezgi Kula (9) ile Müslüm Çelik (66), ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suşehri Belediyesi Arama Kurtarma Derneği Ekip Amiri Yalçın Kırılmaz, şöyle konuştu:

"Olay yerine geldiğimizde aşırı su vardı. Sesler, bağırtılar geliyordu. Sudan geçmek mümkün değildi, çok şiddetliydi. Aracın üzerinde 2 kişi yardım istiyordu. İp yardımıyla karşıya geçerek o kişiyi aldık. Akabinde araç sahibi 2 kişiyi daha suyun götürdüğünü bize bildirdi. Sesli arama yaparak yaklaşık 200 metre sonra yaşlı bir kadının sesini duyduk. Su boğazına kadar gelmişti, üşümüştü. Kadının yaklaşık 15 metre yukarısında 9-10 yaşında bir kız çocuğunu da alarak ambulansa sevkini yaptık."

Patlama anında kara yolundan geçen İstanbul'dan İran'a seyreden otobüsteki yolculardan İran uyruklu Ahmad Kuçaki de arıza nedeniyle araçlarının durduğu sırada olayın meydana geldiğini, dere yatağında sürüklenen kişileri kurtardıklarını dile getirdi.

- "Çok büyük bir felaketi atlatmış vaziyetteyiz"

Sivas Valisi Salih Ayhan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yaralıları ziyaret etti.

Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öncelikle çok geçmiş olsun, çok büyük bir felaketi, afeti atlatmış vaziyetteyiz. En azından ilk etapta kontrol altına alınmış durumda. Özel bir teşebbüse ait HES kanalı patladı. Yoğun bir su akışı ve olağanüstü bir malzeme kütlesi yolu trafiğe kapattı. Bu esnada tespit ettiğimiz 2 aracımızı su dere kenarına attı. Su tahliyesi yapıldıktan, barajın kapısı kapatıldıktan sonra arkadaşlarımız hızlı şekilde müdahale etti. İki aracımızdaki 6 vatandaşımız sağ salim kurtarıldı. Şimdi vatandaşlarımız Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altında. Sevindirici tarafı şu an can kaybı yok. Biraz tahribat, mal kaybı, zarar var ama önemli değil."

Daha da emin olmak ve hiçbir riske girmemek için tüm teknik ve bilimsel imkanlar kullanılarak termal kamerayla alan taraması yapıldığını aktaran Ayhan, "Bu taramayla emin olduktan sonra buradan ayrılacağız. Sabaha kadar arkadaşlarımız burada çalışacak. Özellikle hem Reşadiye hem Refahiye tarafından yollar kesilmiş durumda. Bu yol, tüm tedbirler alındıktan sonra trafiğe açılacak." dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür eden Ayhan, "Kaymakamımız olay yerine ulaştı, bizzat süreci yönetti. AFAD, DSİ, kara yolları, belediyelerimiz hızlı şekilde müdahale ederek ucuz bir şekilde atlatılmasını sağladı. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Suya kapılan araç sayısının 2 olduğunu dile getiren Ayhan, şöyle devam etti:

"Onun dışında emin olmak için Plaka Tanıma Sistemi'nden bu bölgeye geçen araçların tespiti yapılıyor. Plaka üzerinden mal sahiplerine ulaşıyorlar, şu an 3 vatandaşımıza ulaşıldı sorun yok, 3 vatandaşımıza da ulaşmaya çalışıyorlar. Genel bir taramayla bu karanlığa rağmen herhangi bir araç olmadığını değerlendirmekteyiz. Riske girmemek için de jandarma ve emniyet teşkilatı da diğer 3 araca ulaşmaya çalışıyor. Telefonları çalıyor ama cevap vermiyorlar. Muhtemelen uykuda olabilirler. Emin olmak için bu çalışma devam ediyor."

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 03:58
  1. HES sulama kanalı
  2. Sivas

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