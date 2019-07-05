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GÜNCELLEME 2- Sarar çiftinin evindeki soygun

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da yakalanan Moldova uyruklu 6 şüpheliden 1’i tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

05 Temmuz 2019 Cuma 18:37
GÜNCELLEME 2- Sarar çiftinin evindeki soygun

ESKİŞEHİR (AA) - Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da gözaltına alınarak Eskişehir’e getirilen 6 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Olaydan kısa süre sonra Bulgaristan'da yakalanan ve 3 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis ekiplerine teslim edilerek Eskişehir'e getirilen Moldova uyruklu Aleksandar Arikov, G.D, A.A, A.A, T.T. ve N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili daha önce tutuklanan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan'ın sevgilisi olduğu belirtilen Aleksandar Arikov ve G.D ise ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli iki kişi, mahkemedeki savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Moldovalı Aleksandar Arikov, sevgilisi olan hizmetçi Iulia Dragusan ile Sarar çiftinin yanından ayrıktan sonra bir daha Eskişehir'e gelmediğini iddia ederek hırsızlık olayına karışmadığını savundu.

Moldovalı Aleksandar Arikov'un tutuklanmasına karar veren mahkeme, diğer şüpheli G.D'nin adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile salıverilmesine hükmetti. Şüpheli G.D, yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrenince kısa süreli baygınlık geçirdi.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, mayısta Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasalarından soygun gerçekleştirilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olacak çalışan Moldova uyruklu kadın tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığının yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra yakalanan 4'ü kadın 6 şüpheli, Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Zanlılar, geçen ay Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmış ve suçlamaları reddetmişti. Mahkeme, Türkiye'nin iade isteğine ilişkin bazı eksik belgelerin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı ertelemişti.

Moldova uyruklu 6 şüpheli, iki ülke makamları arasında gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 3 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlükleri görevlilerine teslim edilmişti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:37
  1. Eskişehir
  2. HIRSIZLIK
  3. Sarar

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