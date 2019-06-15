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GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü, 5 yaralı

Siverek ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:32
GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çeltik Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Zozan (42), Mustafa Serdar (24), Meral (42) ve Hakkı İzol (49) hayatını kaybetti, Cihan (55), Serhat Ferman (28), Cemal (55), Yusuf (15) ile Mehmet Metin İzol (24) yaralandı.

Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında Karakoyunlu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Rıdvan Buluş (30) ve Serdar Delen (31) yaşamını yitirdi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri ve hastanelerde olumsuzluk yaşanmaması için çevre illerden kente takviye güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bu arada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Siverek Devlet Hastanesine giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı ve güvenlik önlemlerini inceledi.

- Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çeltik Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüştüğü bildirildi.

"Olay yerinde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralıların hasta yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazası sonucunda da 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı vatandaşlarımız ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir.

İlçe genelinde gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır."

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:32
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