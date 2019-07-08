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GÜNCELLEME 2 - Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait, içerisinde boya ile gıda ve yardım malzemelerinin olduğu depoda yangın çıktı- Valilik: "Çıkan yangında 3 vatandaşımız yaralanmış ve 10 vatandaşımız ise dumandan zehirlenmiştir. Vatandaşlarımız hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır"- Olaya müdahale ederken dumandan etkilenen İlçe Emniyet Müdürü Nadir Örten de hastaneye kaldırıldı - Polis ekipleri yangının meydana geldiği binada inceleme yaptıVALİLİK AÇIKLAMASI VE GELİŞMELER EKLENDİ

08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:14
GÜNCELLEME 2 - Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait, içerisinde boya ile gıda ve yardım malzemelerinin olduğu depoda çıkan yangında 3 kişi yaralandı, 10 kişi ise dumandan zehirlendi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın altındaki "Dost Eli" adlı insani yardım derneğine ait, içerisinde yağlı boya, gıda ve çeşitli yardım malzemesi bulunan depoda yangın çıktığı belirtildi.

Yangının itfaiye ekiplerinin müdahale sonucu kontrol altına alındığı, polisin de çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı aktarılan açıklamada, "Çıkan yangında 3 vatandaşımız yaralanmış ve 10 vatandaşımız ise dumandan zehirlenmiştir. Vatandaşlarımız hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

- İlçe Emniyet Müdürü de dumandan etkilendi

Bu arada, olay sırasında dumandan etkilenen İlçe Emniyet Müdürü Nadir Örten de Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan Örten, oksijen verilerek müşahede altında tutuluyor.

Örten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içeride kalan birilerinin olabileceğini düşünerek yangın bölgesine girdiğini ve dumanların arasında kaldığını anlattı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Örten, şöyle konuştu:

"Yangın vardı, yangının içerisinde aşırı duman var, bizler de ihbar gelince hemen olay yerine arkadaşlarla birlikte intikal ettik. Olay yerindeyken içeride birilerinin olabileceği düşüncesiyle müdahale edelim dedik. Ters rüzgar esti galiba o arada duman arasında kaldık, ondan etkilendik. Şu an durumum iyi."

Bu arada, yangının söndürülmesinin ardından binada uzman polis ekipleri inceleme yaptı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:14
  1. dumandan etkilendi
  2. Hatay
  3. ilçe emniyet müdürü nöqadir örten

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