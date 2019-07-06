GÜNCELLEME 2 - Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tır, tanker, yol çizgi aracı, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 5 kişi yaralandı- Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldıYOLUN TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİ

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Otoyolun, Gümüşova Rampaları mevkisi İstanbul istikametinde Mustafa Topçu idaresindeki 41 YV 158 plakalı tır ile Bilal S'nin kullandığı karayollarına ait 34 TL 4530 plakalı yol çizgi aracı ve Bahattin Altıntop yönetimindeki 17 AAB 271 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazaya, Halim Kaynarca yönetimindeki 34 DF 8869 plakalı Metro Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ve İbrahim Kalender'in sürdüğü 34 AJE 755 plakalı soda yüklü tanker de karıştı.

Olay sonrası, içinde yolcu bulunmayan otobüs ile soda yüklü tanker, şarampole savrularak kanala devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

- Otobüs sürücüsü öldü

Kazada, otobüs sürücüsü Halim Kaynarca olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Otomobilde bulunan yaralılar Birgül, Miraç ve Enes Altıntop ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, karayolları ekiplerince yapılan temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Çalışma sırasında otoyoldaki trafiğin yönlendirildiği D-100 kara yolunda yoğunluk oluştu.

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