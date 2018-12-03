GÜNCELLEME 2 - Niğde'de bir dağcının çığ altında kalması

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kalan kadın dağcı kurtarıldı.

Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yaparken çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç ile aynı bölgeden çıkamayan Hilal İşcan'ı kurtarma çalışmaları günün ağarmasıyla yeniden başladı.

Olay yerinde mahsur kalan Hilal İşcan'a ulaşan ekipler, kadın dağcıyı helikopterle bulunduğu yerden alarak Adana'ya götürdü.

Çığ altında kalan Karakoç'u arama çalışmaları ise geniş bir alanda devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı öğrenilen bölgede yürütülen çalışmalara, AKUT, AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Bursa Arama Kurtarma ve Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ile DELTA Dağcılık Sualtı ve Arama ve Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleri de katılıyor.

Samsun'dan getirilecek AFAD'a bağlı arama kurtarma köpeğinin de çalışmalara katılması bekleniyor.

Konya'dan Niğde'ye gelen Karakoç'un babası ve ağabeyi de Mümtaz Çankaya Dağ ve Kayakevi'nde çalışmaları takip ediyor.

Karakoç'un Konya'da sanayide işçi olarak çalıştığı, Hilal İşçan'ın ise bir süre önce sağlık memuru olarak atandığı öğrenildi.

AKUT Niğde İl Temsilcisi Nedim Urcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün akşam helikopterin sürekli faaliyet yapmasının nedeni Hilal'in üzerine, yakınlarına bir yere uyku tulumu, battaniye ve bazı malzemeler atmaya çalışmışlar. Kayalık yapıdan dolayı arazi dik olduğu için atılan malzemeler Hilal'e ulaşmamış. Hilal tecrübesi sayesinde geceyi sağlıklı bir şekilde geçirmiş. Helikopter vincinin marifetiyle alınıp Adana'ya götürüldü." dedi.

AKUT ve AFAD ekiplerinin bölgede dağcılıkta kullanılan bir malzeme bulduklarını aktaran Urcan, "Sadece kılıf, bu düşme sırasında uçmuş veya kaymış olabilir. Dursun hocam, bir çığın üzerinde yürüdüğünü ama çığın çok eskiye ait olduğunu söylüyor. Ya da dün gece ki soğuktan dolayı çığın sertleşmiş olabileceğini söylüyor. Şu anda diğer arkadaşı aramak için bölgede bulunuyorlar. Biz de burada Konya'dan gelen 5 kişilik dağcı arkadaşlarla hali hazırda yukarıdaki ekibe destek vermek için bekliyoruz." diye konuştu.

- Arama çalışmaları bir bölgede yoğunlaştı

Açıklamanın ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden Urcan, burada yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Çığ bölgesi yukarından aşağıya yaklaşık 800 metre. Genişliği ise yer yer 15 metre. Burası bir dere yatağı. Kazazedeyi bu çığın altında arıyoruz. Arama çalışmalarımız kazazedenin batonlarını ve batonların ucundaki simitleri bulduğumuz yerde yoğunlaştı. Hava ve iklim koşulları müsaade ettiği sürece çalışmalara devam edeceğiz. Kazazedenin halen çığın altında olduğunu tahmin ediyoruz."

- Olay

Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yapan dağcılardan Mustafa Kemal Karakoç dün çığ altında kalmış, Hilal İşcan ise aynı bölgeden çıkamamıştı. Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Adana'dan havalanan askeri helikopter de bölgedeki çalışmalara katılmıştı. Hilal İşcan ekiplerce sabah saatlerinde kurtarılmıştı.