GÜNCELLEME 2 - Nairobi'de otele terör saldırısı

ADDİS ABABA (AA) - Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele düzenlenen terör saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Ulusal medyada çıkan haberlerde, başkentin Westland bölgesinde "DusitD2" adlı otele, Terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.



Önce patlamanın meydana geldiği ve ardından silah seslerinin duyulduğu bölgede, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri ve polis arasında çatışma çıktı. Kenya polisi, silahlı kişileri etkisiz hale getirmek için otel ve çevresine düzenlenen operasyonun sürdüğünü açıkladı.

Yaralıların kaldırıldığı bölgedeki hastanelerden acil kan bağışı çağrısı yapıldı. Ayrıca polis bomba yüklü olduğu tespit edilen bir aracı infilak ettirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otelde park halinde olan araçlardan bazılarının yandığı görüldü.



Olay yerinde polis helikopterlerinin uçtuğu ve sivillerin otelden kaçmaya çalıştığı ifade edildi.



İlk paylaşılan bilgilerde DusitD2 Oteli yakınlarında patlama ve silah sesleri duyulduğu belirtilmişti.



Örgüt, Eylül 2013'te yine başkent Nairobi'de bulunan Westgate Alışveriş Merkezi'ne saldırmış, onlarca sivil hayatını kaybetmişti.



Öte yandan, olayın 2016 yılında Somali’deki bir Kenya askeri üssüne yapılan ve yaklaşık 150 askerin ölmesine yol açan saldırının yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekti.