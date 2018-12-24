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GÜNCELLEME 2 -Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkındaki soruşturma

Gezen ve Akpınar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:35
GÜNCELLEME 2 -Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkındaki soruşturma

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, konuk oldukları Halk TV'deki bir programda sarf edilen ve tepki çeken sözleri üzerine haklarında soruşturma başlattığı Gezen ve Akpınar'ın savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Akpınar ve Gezen, buradaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Gezen'in savcılık ifadesinde, Halk Arenası adlı programda yaptığı konuşmanın kendisine ait olduğunu belirterek, TV programındaki sözleri mizah amaçlı söylediğini, herhangi bir hakaret kastı bulunmadığını anlattığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:35
  1. Metin Akpınar
  2. Müjdat Gezen

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