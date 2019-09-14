GÜNCELLEME 2 - Muğla'da orman yangını Ortaca ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyorHAVA ARAÇLARI VE DETAYLAR EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, havadan 4 helikopter, karadan Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur'dan gelen çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba gösteriyor. Bu arada, yangının kontrol altına alınması için takviye hava araçları geleceği öğrenildi.

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