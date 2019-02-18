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GÜNCELLEME 2 - Muğla'da maden sahasında heyelan

Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda dağdan kopan kayaların altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi - Çalışmalar sonucu işçilerden birinin cesedine ulaşıldı - Muğla Valisi Esengül Civelek: - "Ekiplerimiz diğer iki işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor"BİR İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMASI VE VALİNİN YENİ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:27
GÜNCELLEME 2 - Muğla'da maden sahasında heyelan

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında çalışan işçilerden bazıları, heyelanla birlikte dağdan kopan kayaların altında kaldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhbar gelir gelmez tüm arama kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ben de bölgeye geçiyorum." dedi.

Civelek, maden kazasındaki iki iş makinesi ve iki kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk'un dağdan kopan kaya parçalarının altında kaldığını söyledi.

Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı'nın tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirten Civelek, "Açık maden arazisinde iş makineleri çalışırken düşen kaya parçasının altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaştık. Ekiplerimiz diğer iki işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Civelek, ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığından helikopterle bölgeye getirilen bir arama kurtarma köpeği ve iki uzman jandarma da çalışmalara destek vermeye başladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili 3 savcı görevlendirdi.

Öte yandan, olay yerine gelen işçilerin yakınları gözyaşları içinde çalışmaları takip ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:27
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