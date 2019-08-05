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GÜNCELLEME 2 - Mısır'da 4 araç yandı: 20 ölü, 47 yaralı

Kahire'de 4 aracın çarpışması sonucu oluşan patlama ve ardından çıkan yangında 20 kişi öldü, 47 kişi yaralandıÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:12
GÜNCELLEME 2 - Mısır'da 4 araç yandı: 20 ölü, 47 yaralı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 20 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin orta kesiminde yer alan Kanser Enstitüsü yakınlarında ters yönde seyreden bir aracın 3 araca çarpması sonucu patlama oldu.

Araçların patlama nedeniyle yandığı olayda 20 kişi öldü, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 47 kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:12
  1. Kahire
  2. Mısır
  3. patlama

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