GÜNCELLEME 2 - Mersin'de yük treni servis minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı- Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken, minibüs şoförünün tren çarpmadan önce araçtan indiği görülüyorKAZA ANINA İLİŞKİN DETAY EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte makinist Müslüm Alış idaresindeki yük treni, Ahmet Çiftçi'nin (20) kullandığı 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüne çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, minibüs şoförü Çitfçi'nin de aralarında bulunduğu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. - Kaza anı güvenlik kamerasında Öte yandan, hemzemin geçitte bulunan güvenlik kamerası kaza anını kaydetti. Görüntülerde, hemzemin geçide gelen minibüsün, sebebi henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerinde durması ve trenin minibüse çarpmadan önce şoförün araçtan inmesi, ardından trenin hızla minibüse çarpması yer alıyor.

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