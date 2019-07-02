0553 313 94 23

GÜNCELLEME 2 - Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı- Kazada hayatını kaybeden anne Hicran Yarıcı'nın ikiz bebeklerine 3,5 aylık hamile olduğu ve İzmir'e doktor kontrolüne gittiği öğrenildiÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

02 Temmuz 2019 Salı 16:22
GÜNCELLEME 2 - Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumali Yarıcı'nın (35) kullandığı 45 KB 1212 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki tırın 06 DS 7445 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Yarıcı ile otomobildeki eşi Hicran Yarıcı (30) ve kızı Hediye Nur Yarıcı (1) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Vatandaşların bildirmesinin ardından kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Yaralılar Hazal Yarıcı (7) ve Ziynet Yarıcı (8) ise sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Ziynet Yarıcı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralı Hazal Yazıcı'nın ise Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden anne Hicran Yarıcı'nın ikiz bebeklerine 3,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Ahmetli ilçesinde belediye personeli olarak çalışan Cumali Yarıcı'nın 3 çocuğunu ve hamile eşini doktor kontrolü için İzmir'e götürdüğü belirtildi.

- Kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde hızla giden otomobilin park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpması yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:22
  1. 1 yaralı
  2. 4 ölü
  3. manisa
  4. TIR
  5. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KAYMEK, Türkiye birincisi çıkardı
    1. KAYMEK, Türkiye birincisi çıkardı
    2. Konyaspor'da yeni sezon formaları..
    3. Dikili ile Midilli arasında feribot..
    4. Yalan ve algı operasyonları ile nereye..
    5. Aliağaspor FK, genç yetenek Erkan..
    6. Abdest nasıl alınır?
    7. Yunanistan'a kaçmak isteyen 66 göçmen..
    8. Tünel’de ters yöne giren kamyon..
    9. İşyeri tabelalarında Türkçe kullanım..
    10. TUROYD, Güneydoğu Anadolu..
    11. Polis suçlulara göz açtırmıyor
    12. Kuzeyşehir’e daha hızlı ulaşılacak
    13. İl Genel Meclis Başkanı Yalçın’dan..
    14. Adana'da terör propagandasına hapis..
    15. Altınordu Başkanı Özkan’dan, Nihat..
    16. Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu:..
    17. Kadın ve erkek için aç boyatmak caiz..
    18. Erzurum’da Türkiye Kick Boks..
    19. Alperen Ocakları: Fatih Sultan Mehmet..
    20. Yeşilyurt Belediye Meclisi temmuz..
    21. Lastik botta 35 düzensiz göçmen..
    22. GÜNCELLEME 2 - Manisa'da otomobil park..
    23. Kıyıköy’de 101 kişiye tutanak
    24. 1.5 yaşındaki Ömer'den kahreden haber!
    25. Şişecam'ın "İş'te Fırsat Eşitliği"..
    26. Yunuslar tatilcilerin peşini bırakmıyor
    27. e-Doğum sistemi ailelere kolaylık..
    28. Malatya'da üretildi! 100'den fazla..
    29. Çocuğa cinsel istismar şüphelisinin..
    30. Bitcoin helal mi? Diyanet bitcoin..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız