0553 313 94 23

GÜNCELLEME 2 - Manisa'da 3 araç çarpıştı: 6 ölü, 8 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandıVALİLİK AÇIKLAMASI, ÖLÜ VE YARALI SAYISI İLE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:09
GÜNCELLEME 2 - Manisa'da 3 araç çarpıştı: 6 ölü, 8 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otobüs, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, Ahmet Yuca'nın idaresindeki 45 LE 989 plakalı panelvan minibüs ile Mehmet Gök'ün kullandığı 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın ardından arkadan gelen 48 ABL 718 plakalı otomobil de minibüse arkadan çarptıktan sonra şarampole savruldu.

Yoldan geçenlerin çağrısıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre minibüsteki 6 inşaat işçisi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

- Valilik açıklaması

Öte yandan Manisa Valiliği, kazayla ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, Salihli'den Köprübaşı'na giden yolcu otobüsünün karşı yönden gelen panelvan minibüsle çarpışması sonucu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kaza panelvan minibüsün hatalı sollaması sonucu meydana gelmiştir. Kaza sonucunda panelvanda bulunan 6 kişi ölmüş, otobüste şu ana kadar tespit edilen 8 yaralı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Ayrıca kamyonetin arkasından gelen otomobilde kazaya karışmıştır. Ancak otomobilde herhangi bir ölü ve yaralı yoktur."

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in kazanın ardından bölgeye gittiği kaydedildi.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:09
  1. 6 ölü
  2. 8 yaralı
  3. manisa
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırşehir'deki 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga
    1. Kırşehir'deki 4 kişinin yaralandığı..
    2. Ali Eren Demirezen, Las Vegas’ta ringe..
    3. Emekli başkomisere göçmen kaçakçılığı..
    4. İtalyan ve Fransız askeri gemileri..
    5. Başkan Tekin, Yalova Belediyesini..
    6. Tarım ve Orman Bakanlığından..
    7. Edirne’de dolu yağışı hayatı olumsuz..
    8. Direnişteki işçilerin Cargill zaferi
    9. Serinlemek için girdiği derede boğuldu
    10. GÜNCELLEME 2 - Manisa'da 3 araç..
    11. Marmaris'ten Göbeklitepe'ye ailecek..
    12. BM'den Myanmar hükümetine "Arakanlı..
    13. Riad Bajic: “Teknik anlamda eski..
    14. Türkiye ile Fildişi Sahili arasında..
    15. ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi..
    16. Erzurumspor, Osman Çelik'i kadrosuna..
    17. Çorum Belediyesi 15 arsayı satışa..
    18. Muğla'da orman yangını
    19. Manisa’ya hizmet ve yatırım için..
    20. Kırşehir’de bıçaklı kavganın failleri..
    21. ABD'nin 2019 FIFA Kadınlar Dünya..
    22. Elektrik akımına kapılan 3 fil telef..
    23. Cami çocukları spor oyunları başladı
    24. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    25. Narkotik sokak operasyonlarında 2..
    26. 1300 kilometre uzaklıktaki..
    27. FETÖ sanığı SAT'çılarla "mahrem..
    28. Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar..
    29. ABD'den çarpıcı açıklama: Saldırılara..
    30. Hindistan'da elektrik akımına kapılan..
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"