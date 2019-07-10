GÜNCELLEME 2 - Manisa'da 3 araç çarpıştı: 6 ölü, 8 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otobüs, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, Ahmet Yuca'nın idaresindeki 45 LE 989 plakalı panelvan minibüs ile Mehmet Gök'ün kullandığı 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın ardından arkadan gelen 48 ABL 718 plakalı otomobil de minibüse arkadan çarptıktan sonra şarampole savruldu.

Yoldan geçenlerin çağrısıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre minibüsteki 6 inşaat işçisi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

- Valilik açıklaması

Öte yandan Manisa Valiliği, kazayla ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, Salihli'den Köprübaşı'na giden yolcu otobüsünün karşı yönden gelen panelvan minibüsle çarpışması sonucu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kaza panelvan minibüsün hatalı sollaması sonucu meydana gelmiştir. Kaza sonucunda panelvanda bulunan 6 kişi ölmüş, otobüste şu ana kadar tespit edilen 8 yaralı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Ayrıca kamyonetin arkasından gelen otomobilde kazaya karışmıştır. Ancak otomobilde herhangi bir ölü ve yaralı yoktur."

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in kazanın ardından bölgeye gittiği kaydedildi.











