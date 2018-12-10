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GÜNCELLEME 2 - Maltepe'de fabrika yangını

İtfaiyenin, 48 araç ve 96 personelle müdahale ettiği yangın söndürüldüYANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:21
GÜNCELLEME 2 - Maltepe'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Büyükbakkalköy Mahallesi Kaşif Sokak üzerinde bulunan ve 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde 3 katlı plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına, Büyükbakkalköy, Yakacık, Maltepe, Kayışdağı, Sultanbeyli, Kadıköy, Pendik, Ümraniye, Kurtköy, Kartal, Tuzla, Seyrantepe, Yenidoğan, Üsküdar, Şişli ve Dudullu itfaiye ekipleri 48 araç ve 96 personelle müdahale ederken, polis de fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Hasar meydana gelen fabrikada itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:21
  1. Maltepe'de fabrika yangını

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