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GÜNCELLEME 2 - Malatya'da seçim kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Pütürge ilçesinde oy verme işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı - Malatya Valiliği: - "Olayın failleri olduğu değerlendirilen 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanmıştır"CENAZELERİN KALDIRILMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

31 Mart 2019 Pazar 16:45
GÜNCELLEME 2 - Malatya'da seçim kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Bölünmez Mahallesi'ndeki Bölünmez İlkokulunda, sandık görevlileri ile yaşlı bir çiftin kabine birlikte girip oy kullanmak istemesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Hasan ve İlyas Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ali Aktaş ise 112 Acil Servis ekiplerince Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde 31 Mart saat 10.00 sıralarında seçim sandığı başında yaşlı vatandaşlarımıza oy kullandırma konusunda çıkan tartışmada 2 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi hafif yaralanmıştır. Bu müessif olayın failleri olduğu değerlendirilen 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanmıştır."

- Cenazeler Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

Öte yandan, olayda yaşamını yitirenlerin cesetleri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemelerinin ardından Pütürge Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Aktaş ailesinin yakınları, cenazelerin kaldırılışı sırasında gözyaşı döktü, ağıt yaktı.

Olayın ardından okulda kurulan sandık, Bölünmez Camisi'ne taşınarak oy verme işlemi burada tamamlandı.

İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:45
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