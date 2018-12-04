GÜNCELLEME 2 - Körfez Belediyesi'nde silahlı saldırı girişimi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Körfez Belediyesi hizmet binasına gelerek bir el ateş eden kişi, polis ekiplerince yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Körfez Belediyesi'nde şoför olarak görev yaptığı öğrenilen İ.Ç. (39), hizmet binasına arka kapıdan girip muhasebe servisine giderek avans istedi.



Daha önceden de avans aldığı için isteğine olumsuz yanıt alan İ.Ç, Başkan İsmail Baran'la görüşmek üzere makam odasının bulunduğu kata çıktı.



Başkan Baran'ın makamında olmadığını öğrenmesi üzerine 3. kata çıkan İ.Ç, kurusıkı tabancayla bir el havaya ateş açtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.



Olay sırasında fenalaşarak bayılan bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.



Polis ekipleri, bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.



Şüpheli, gerekli işlemler için Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Belediye açıklaması

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin yan kuruluşu KÖRPAŞ AŞ'ye bağlı çalışanları olan İ.Ç'nin ay içerisinde defalarca avans talebinde bulunduğu belirtilerek, hem maaşında yer alan haciz hem de ay içerisinde sadece bir defaya mahsus verilen avans nedeniyle diğer taleplerinin kabul edilemeyeceğinin yetkililerce kendisine bildirildiği aktarıldı.

Bugün tekrar talepte bulunan İ.Ç'nin olumsuz yanıt alması sonrası Başkan İsmail Baran'la görüşeceğini ifade ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özel Kalem Müdürlüğü yetkililerince Baran'ın saha çalışmalarını incelemek için dışarıda olduğu kendine bildirilince sinirli hareketler sergilemiş ve hizmet binasının 3. katına çıkarak havaya bir el ateş etmiştir. Olay sonrası güvenlik birimleri tarafından yakalanan İ.Ç. ile ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. Körfez Belediyesi de kendisiyle ilgili idari soruşturma başlatmış olup, kamuoyuna ayrıca konuyla ilgili olarak bilgi verilecektir."



