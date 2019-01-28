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GÜNCELLEME 2 - Konya'da zincirleme trafik kazaları: 1 ölü, 7 yaralı

Yoğun sis nedeniyle meydana gelen ve 33 aracın karıştığı 8 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı ÖLEN SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ VE DETAYLAR EKLENDİ

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:15
GÜNCELLEME 2 - Konya'da zincirleme trafik kazaları: 1 ölü, 7 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen 8 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'nde sis nedeniyle kısa zaman aralıklarıyla 33 aracın karıştığı 8 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine caddedeki kaza noktalarına polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazalarda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, yaralanan 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 42 CCR 51 plakalı kamyon sürücüsü Necmi Satılmış'ın cesedi, sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kazalardan birine karışan sürücülerden Ahmet Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Caddesi'nde oluşan sisin kazaya neden olduğunu söyledi.

Sabah işe gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Aslan, "Yolda bir anda sise girdik. Bu sırada bir kaza olmuş. Önümüzdeki kamyonu fark etmemizle vurmamız bir oldu. Daha sonra arkadan gelenler bize çarptı. Bizim vurduğumuz kamyondaki pancarlar yola saçıldı. Zemin de buzluydu. Çok şükür yara almadan atlattık." dedi.

Karayolu ve trafik ekiplerinin çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:15
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  2. trafik kazası
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