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GÜNCELLEME - 2 Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti- Olay yerinde incelemelerde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun: - "İlk tespitlere göre bir taraftan gelen araç, ters yönden diğer tarafa uçmak suretiyle diğer aracın üzerine düşüyor"HAYATINI KAYBEDENLERİN 4'ÜNÜN KİMLİK BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

21 Temmuz 2019 Pazar 02:17
GÜNCELLEME - 2 Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü

KONYA (AA) - Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçidinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 42 ACM 965 plakalı otomobil ile 42 GF 252 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi öldü. Kazanın ardından, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, yetkililerden bilgi aldı.

Sorgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 2 araçtaki 7 kişinin öldüğünü öğrendiğini söyledi.

Trafik kurallara uyulmadığında, sadece kurallara uymayan değil, suçsuz kimselerin de bu durumdan zarar görebildiğini belirten Sorgun, şu bilgileri verdi:

"Henüz kesin bir şey yok ama ilk tespitlere göre, bir taraftan gelen araç, ters yönden diğer tarafa uçmak suretiyle diğer aracın üzerine düşüyor. Cezalar, yasaklar önemli ama bilinç hepsinden daha önemli. Bu kazaları azaltacak olan trafik bilinci. Ne yazık ki bu konuda oldukça geriyiz. Bunu hiç kimse istemez. Yılda binlerce insanımız trafik kazaları yüzünden hayatını kaybediyor. Bu konuda hepimize görevler düşüyor. Hiç istenmeyen bir durum. Umarım bu son olur."

- Hayatını kaybedenlerden 4'ünün kimliği belirlendi

2 savcının görevlendirildiği kazada, hayatını kaybedenlerden 4'ünün, Muammer Can, Memduha Can, Hakan Yel ve Muhammed Emin Gül olduğu belirlendi. Diğer 3 kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.

- Yol trafiğe açıldı

Öte yandan, hurdaya dönen otomobillerin kaldırılmasıyla yol, trafiğe açıldı. Savcıların kaza mahallinde yaptığı incelemenin ardından cesetler Konya Numune Hastanesi morguna gönderildi.


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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 02:17
  1. Konya
  2. trafik kazası

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