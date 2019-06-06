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GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de yangın

Çayırova ilçesinde bir fabrika ve lojistik deposunda çıkan yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor- Yangında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı- İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı- Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi:- "5 vatandaşımız yaralanmış ve ambulansla hastanelere sevk edildi. Kontrol altındalar şu anda durum bu şekilde, durumları ağır değil. İçeride mahsur kalanlar var mı şu anda öyle bir söylem var ama net bir bilgi yok"AÇIKLAMALAR VE DETAYLAR EKLENDİ

06 Haziran 2019 Perşembe 13:13
GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de yangın

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulundu.

Yangın sırasında içeride bugün mesaiye gelen yaklaşık 30 kişi bulunduğu, birçoğunun kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, yaralanan 5 kişinin ise çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine de çalışma başlattı.

Bu arada, yangını söndürme çalışmalarına Kocaeli merkez ve ilçeleriyle İstanbul itfaiyesi katıldı.

- "Yangını kontrol altına almaya başladık"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu üzücü olayı duyar duymaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 9 dakika içerisinde yangına müdahale etmeye başladığını söyledi.

Çok sayıda ambulans ekibinin de olay yerine intikal ettiğini dile getiren Çiftçi, "Şu anda hamdolsun yangını kontrol altına almaya başladık. İçeride kalan vatandaş var mı yok mu bu konu sadece söylem çerçevesinde, inşallah yoktur. Bu olay hepimizi üzmüştür mübarek bayram günü ama itfaiye ekibimiz canla başla ve komşu ilçelerin de takviyesiyle 30 civarında itfaiye ekibimiz olay yerinde ve yangın kontrol altına alınmış durumda." şeklinde konuştu.

Çiftçi, gazetecilerin "İçeride yaralılar olduğu söyleniyor, bilgi var mı, kaç yaralı var, durumları nedir?" sorusuna, "5 vatandaşımız yaralanmış ve ambulansla hastanelere sevk edildi. Kontrol altındalar şu anda durum bu şekilde, durumları ağır değil. İçeride mahsur kalanlar var mı şu anda öyle bir söylem var ama net bir bilgi yok." yanıtını verdi.

Başkan Çiftçi, yangının neden çıktığının olay yeri incelemesi sonucunda ortaya çıkacağını, şu anda kendilerine ulaşan herhangi bir bilginin olmadığını söyledi.

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da ekiplerin en kısa sürede ulaştığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:13
  1. Kocaeli
  2. Yangın

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