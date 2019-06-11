0553 313 94 23

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Şirketlere önemli bilgi ve evraklarının saklanması konusunda hizmet veren firmanın Gebze'deki deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Gebze Kaymakam Vekili Mustafa Asım Alkan:- "Yangında ölen ya da yaralanan yok"YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

11 Haziran 2019 Salı 17:41
GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir arşiv firmasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan arşivleme firmasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü depoda hasar oluştu.

Bilgi ve arşiv saklaması alanında faaliyet gösteren firmanın, dünya çapında kritik iş bilgileri ve bu bilgileri içeren evrak, güzel sanatlar eserlerinden değerli sanatçıların orijinal kayıtlarının korunmasına kadar pek çok alanda fiziksel ve dijital arşivleme hizmeti verdiği belirtildi.

Gebze Kaymakamlığına vekalet eden Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını, itfaiye ekiplerinin çalışmasının sürdüğünü kaydetti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:41
  1. arşiv deposu
  2. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balkondan düşen küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti
    1. Balkondan düşen küçük çocuk hastanede..
    2. Böylesi daha önce görülmedi!..
    3. Kapalıçarşı'da altın
    4. Bakan Selçuk İsviçre'de
    5. Samsun’da ev eşyası taşıyan kamyon..
    6. GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de arşiv..
    7. Karaman’da tırla çarpışan keçi yüklü..
    8. Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde..
    9. Suriyelilerin plaja alınmaması..
    10. İsveç'te İstanbul ve Gaziantep..
    11. Büro Memur-Sen Başkanı Yılancı’dan..
    12. Başkent için kuvvetli yağış ve dolu..
    13. Çiftçilerden hasat yangını uyarısı
    14. "Yaşanılmaz bir dünyaya mecbur kalırız"
    15. 4 kişinin öldüğü olayla ilgili köy..
    16. Dehşet saçan baltalı sürücüyle ilgili..
    17. Birlikler harekete geçti! 123 göçmen..
    18. Akseki Belediye Meclisi Haziran ayı..
    19. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    20. Avrupa Birliği'nden 'Brexit' kararı!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!