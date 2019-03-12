GÜNCELLEME 2 - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Örgütün "TSK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 18'e yükseldiGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ12 Mart 2019 Salı 12:39
KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 asker gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13'ü muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 3 üsteğmen ve 10'u muvazzaf 14 astsubay gözaltına alındı.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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