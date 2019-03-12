GÜNCELLEME 2 - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu Örgütün "TSK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 18'e yükseldiGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 asker gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13'ü muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 3 üsteğmen ve 10'u muvazzaf 14 astsubay gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.