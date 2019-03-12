0553 313 94 23

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün "TSK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 18'e yükseldiGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

12 Mart 2019 Salı 12:39
GÜNCELLEME 2 - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13'ü muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 3 üsteğmen ve 10'u muvazzaf 14 astsubay gözaltına alındı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:39
  1. FETÖ/PDY Operasyonu
  2. Kocaeli
  3. TSK yapılanması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CNR Avrasya Boat Show'u 73 bin 376 kişi ziyaret etti
    1. CNR Avrasya Boat Show'u 73 bin 376..
    2. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 102 kişi..
    3. İsmet Yıldırım: "Alemdağ Caddesi ve..
    4. Görme Engelliler Judo Milli Takımı..
    5. Kilis'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele
    6. Bursaspor'da Galatasaray maçı..
    7. Çatıdan güneş tüneli ile evin her..
    8. Türk ve Suriyeliler "kardeşlik"..
    9. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
    10. Karısının iş yeri önünde benzinle..
    11. Mehmet Akif, sporcu kimliği ile anıldı
    12. "Büyükşehirlere sızmak istiyorlar"
    13. Özlü “İyi ki plaka kodumuz 01 değilmiş”
    14. AK Parti Mardin teşkilatı müşahit..
    15. 90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı
    16. ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi:..
    17. Başkan Tok: Gençlere hizmet etmeye..
    18. Galatasaray ile Denizbank arasında iş..
    19. Günün ilk yarısında şehir..
    20. Günün ilk yarısında endekslerin..
    21. Çin zulmü Almatı’ya uzandı
    22. Pakdemirli'den çiftçilere müjde
    23. Borsa ilk yarıda düştü
    24. Çapa makinesine sıkışarak ölen kadın..
    25. Annesini öldüren zanlı adliyeye sevk..
    26. Katalonya'da "sarı kurdela" krizi
    27. Gökçeada’da feribot seferlerine..
    28. Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde
    29. (Özel) ‘Bir gülücük, bin mutluluk’..
    30. Romanya mayın arama gemisi Çanakkale..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü