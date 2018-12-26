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GÜNCELLEME 2 - Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi mevkisinde meydana gelen kazada biri çocuk 3 kişi öldü, 6'sı ağır 35 kişi yaralandıÖLENLERİN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:55
GÜNCELLEME 2 - Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

İstanbul-Tunceli seferini yapan Kazım Arslan'ın kullandığı 62 AR 671 plakalı Can Dersim Tuncelililer firmasına ait yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınında yoğun kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve jandarma görevlileri gönderildi.

Kazada İsmail Güneş (40), Ramazan Yegül (19) ve Lorin Naira Can (3) yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kaman ve Akpınar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri daha sonra Kayseri'deki bir hastaneye sevk edildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Akın ayrıca yaralılardan bazılarını hastanede ziyaret etti.

Vali Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralılardan 6'sının sağlık durumunun ağır olduğunu söyledi.

Olayın öğrenilmesinin ardından tüm ilgili birimlerin hemen kaza yerine sevk edildiğini belirten Akın, derhal müdahalede bulunulduğunu anlattı.

Yaralıların en kısa sürede hastanelere kaldırıldığını dile getiren Akın, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." dedi.

Bu arada tedavileri tamamlanan yaralılardan 25'inin taburcu edildiği öğrenildi.

Taburcu edilenler arasında bulunan şoför Kazım Arslan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:55
  1. 3 ölü
  2. Kırşehir
  3. otobüs kazası

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