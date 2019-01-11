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GÜNCELLEME 2 - Kayseri merkezli sahte evrak operasyonu

Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

11 Ocak 2019 Cuma 22:47
GÜNCELLEME 2 - Kayseri merkezli sahte evrak operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 2 ilde, yabancı uyruklulara sahte belge düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye geneli çalışan Göç İdaresi personelinin sistem bilgilerine ulaşarak yabancı uyruklulara sahte kimlik, nakil, ikametgah, pasaport ve ehliyet belgesi düzenlendiğini tespit etti.

Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanı A.C.L. ile bu kişiye yardım ettikleri belirlenen M.U, E.H, M.Y, İ.Y, G.O.G, A.U. ve M.N, Kayseri ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgahlarında çok sayıda geçici pasaport, ehliyet, ikametgah ve ikametgah koruma kimlik belgesi ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 22:47
  1. gözaltı
  2. Sahte belge
  3. yanbancı uyruklu
  4. Zanlı

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