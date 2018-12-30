GÜNCELLEME 2 - Kayak merkezinde arızalanan telesiyejde mahsur kaldılar

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde kayak merkezine gelen kayakseverleri taşıyan telesiyej hattının inişe yakın noktasında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Bu nedenle telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan jandarma arama kurtarma timi, AFAD ekipleri ve kayak merkezi çalışanları telesiyejde mahsur kalanları tahliye etti.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında kısa süreli bir mekanik arıza meydana gelmesi nedeniyle mahsur kalanlar olduğunu söyledi.

- "Şu anda hiçbir problem yok"

Mahsur kalanların ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldığını anlatan Öksüz, "Kısa süreli mekanik arıza oldu. Arıza giderildi. Şu anda hiçbir problem yok, sağlık problemi olan yok." dedi.

Öksüz, telesiyej hattında mahsur kalanların ailelerinin endişelenmemesini isteyerek, "Yaklaşık bir saat telesiyej hattında mahsur kaldılar, ancak güvenli şekilde tahliye edildiler. Ailelerinin endişelenmesine gerek yok. Kayak merkezinde vatandaşlar kayak yapmaya devam ediyor. Telesiyejden kurtarılanların bazılarını ekiplerimiz gitmek istedikleri yere götürdü, bir kısmı ise kayak yapmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy da telesiyejde mekanik problem meydana geldiğini ifade ederek, "Bende bugün kayağa geldim, saat 14.30 gibi Karanlıkdere tesisimiz mekanik arızaya geçti. Mekanik arızaya geçer geçmez arkadaşlarımız hemen müdahale ettiler, arızalanan telesiyeji onarmak için çalışmalara başladılar. Sarıkmış Dağ AŞ'ye bağlı kurtarma ekiplerimiz ile Jandarma ekiplerimiz hemen müdahale ettiler." ifadelerini kullandı.

- "Mahsur kalanların sağlık durumu iyi"

Vatandaşların güvenli şekilde kurtarıldığını anlatan Toksoy, "Yaklaşık bir saat içerisinde yaklaşık 60 kişiye kurtardık, mekanik arıza giderildi, tesisimiz çalışıyor, şu anda bir sıkıntı yok. Saat 15.30 itibarıyla herkes indirildi. Mahsur kalanlarda herhangi bir sıkıntı yok, herkesin sağlık durumu iyi. Yaklaşık bir saat içerisinde herkes kurtarıldı, tesisimiz çalışıyor." dedi.

Kars AFAD Müdürü Oktay Aygan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında mahsur kalanlar olduğunu anlatarak, "Telesiyej hattında mahsur kalan yaklaşık 70-80 kişi, yapılan çalışmalar sonucu güvenli şekilde tahliye edildi." diye konuştu.

- "Havanın soğuk olması nedeniyle üşüdük"

Mahsur kalanlardan Türkü Doğa Demirci de "havanın soğuk olması nedeniyle üşüdüklerini" belirterek, "Mekanik bir arızadan dolayı tesis bozuldu, yaklaşık 1.5 saat havada kaldık ama jandarma, kayak merkezi personeli sağlıklı bir şekilde kurtardı." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Çakır ise "Karanlıkdere'de kayak yapıyordum, jandarma ekipleri geldi. Sonra telesiyej çalıştı, sağlıklı şekilde indik." dedi.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden olan, sarıçam ormanları, doğal güzellikleri ve pistlerinde çığ riski olmaması nedeniyle öne çıkan Cıbıltepe'de, toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 8 slalom ile bir snowboard pisti ve saatte bin 200 kişi taşıma kapasiteli 4 telesiyej hizmet veriyor.