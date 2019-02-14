GÜNCELLEME 2 - Kartal'daki çöken binaya ilişkin soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 4 kişi gözaltına alındı- Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi- Şüphelilerin ifadesi, 2 cumhuriyet savcısı tarafından alınacakDETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyeye getirilen şüphelilerin ifadelerinin 2 cumhuriyet savcısı tarafından alınacağı öğrenildi.

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