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GÜNCELLEME 2 - Kartal'da bina çöktü

Enkaz altında kaldığı belirtilen kişilerin kurtarılması için arama kurtarma çalışması yürütülüyor- Enkazdan çıkarılan bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin 26 araç ve 86 personelle olaya müdahale ettiğini açıkladı- Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ:- "7 katlı binada 14 daire bulunuyor, burada yaklaşık 27-30 kişi yaşıyordu"DETAYLAR VE MUHTARIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
GÜNCELLEME 2 - Kartal'da bina çöktü

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 7 katlı bina çöktü, olay yerinde kurtarma çalışması yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 7 katlı bir bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan bir kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı.

Bu arada bina enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.

Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu, yaklaşık 27-30 kişinin binada yaşadığını söyledi.

Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.


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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
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