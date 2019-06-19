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GÜNCELLEME 2 - Karabük'te cinayet

Tartışma sırasında bıçakladığı oğlunun ölümüne neden olduğu iddia edilen baba tutuklandı- Zanlının evinde, saksılara ekilmiş 355 kök Hint keneviri ve uyuşturucu madde yakalandıADLİ SÜREÇ VE DETAY EKLENDİ

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:52
GÜNCELLEME 2 - Karabük'te cinayet

KARABÜK (AA) - Karabük'te, çıkan tartışmada oğlunu bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen baba tutuklandı.

İddiaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Sokak'ta oturan Emirhan G. (26), babası A.G. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu yaraladı. Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tartışmanın, babanın bilgisayar başında çok zaman geçiren oğlunu uyarmasıyla çıktığı ileri sürüldü.

Öte yandan katil zanlısının evinde yapılan aramada, saksılara dikili 355 kök Hint keneviri ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:52
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