GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta tekstil deposunda yangın

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının atık depo kısmında çıkan yangın, hava ve karadan müdahaleyle yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü.

Merkez Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasının atık depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için aralıksız çalıştı. Güvenlik güçleri de fabrikadaki işçileri tahliye etti.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, yangının kontrol altına alınmaması üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı söndürme helikopterinin müdahale etmesi talimatını verdi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan helikopter, kısa sürede fabrikaya ulaşarak havadan yangına müdahale etti.

Bu arada iş makineleri ile deponun duvarları yıkılarak, içeride yanmaya devam eden pamuklar yandaki dereye döküldü.

Helikopter desteğinin ardından yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yapıyor.

Yaklaşık 4 saat süren müdahaleyle söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.



