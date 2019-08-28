0553 313 94 23

GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta tekstil deposunda yangın

Hava ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:38
GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta tekstil deposunda yangın

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının atık depo kısmında çıkan yangın, hava ve karadan müdahaleyle yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü.

Merkez Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasının atık depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için aralıksız çalıştı. Güvenlik güçleri de fabrikadaki işçileri tahliye etti.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, yangının kontrol altına alınmaması üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı söndürme helikopterinin müdahale etmesi talimatını verdi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan helikopter, kısa sürede fabrikaya ulaşarak havadan yangına müdahale etti.

Bu arada iş makineleri ile deponun duvarları yıkılarak, içeride yanmaya devam eden pamuklar yandaki dereye döküldü.

Helikopter desteğinin ardından yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yapıyor.

Yaklaşık 4 saat süren müdahaleyle söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:38
  1. Fabrika Yangını
  2. İtfaiye ekipleri
  3. Kahramanmaraş
  4. söndürme helikopteri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SUBÜ mühendisliklerine staj ödemesi
    1. SUBÜ mühendisliklerine staj ödemesi
    2. "ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten..
    3. Kayıt alması gerekirken alışveriş..
    4. AK Partili isim 'Aktif terörist..
    5. Bolu’da işe geri alınan 18 belediye..
    6. Söke’de baharat yüklü kamyon devrildi
    7. HDP'den Saadet Partisine ziyaret
    8. Silahlı saldırıda hayatını kaybedenler..
    9. Firari hırsız yakalanarak cezaevine..
    10. İdlib'de Esed Rejimi ve Rusya..
    11. Bayburtspor’a ilk destek belediye..
    12. Servis otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı
    13. Çorum Belediyesi’nden Kadeş Çocuk..
    14. Kocaeli’de zararlı böceklerle mücadele..
    15. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    16. "Akif" belgeseli için geri sayım!
    17. İdama mahkum edilen eski cumhurbaşkanı..
    18. Türk anonsöre Dünya Kupası'nda görev
    19. Çatı arasında mahsur kalan kedi..
    20. Kaymakam Pişkin, “Verimi yüksek olan..
    21. Murzioğlu: “8 milyon liralık Cazibe..
    22. Kayıp yaşlı adam 40 metrelik uçurumda..
    23. Adana'da tarihi eser kaçakçılığı..
    24. "Manisa Futbol Kulübü" tanıtıldı
    25. Başkan Oral’dan 30 Ağustos Zafer..
    26. İçki satışı yapan işyerleri denetlendi
    27. "Mutlu şehir" bu yıl turizmde "mutsuz"
    28. Esed rejimi ve Rusya'nın..
    29. Kavaklılar Saralan Mahallesi..
    30. TBMM Başkanı Şentop’tan Şule Yüksel..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...