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GÜNCELLEME 2 - Kahire'deki tren istasyonunda yangın: 20 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı DETAYLAR EKLENDİ

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:54
GÜNCELLEME 2 - Kahire'deki tren istasyonunda yangın: 20 ölü

KAHİRE (AA) - Mısır’ın başkenti Kahire’nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Mısır devlet televizyonu "son dakika" koduyla verdiği haberde, yangında 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcu treninin perona yaklaştığı esnada yakıt depolarından birisinin patladığını, peronda treni bekleyen yüzlerce yolcunun olduğunu kaydetti.

Sabah saatlerinde Mısır yerel medyası olayda 12 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını duyurmuş, Sosyal medya hesaplarından iki trenin çarpıştığı ve vagonlardan birinden patlama sesi duyulduğu şeklinde iddialar paylaşmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:54
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