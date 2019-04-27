GÜNCELLEME 2 - İzmir'de trafik kazası: 7 ölü, 1 yaralı Buca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandıSÜRÜCÜLERİN KİMLİK BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk, biri bebek 7 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Tufan Kaplan (38) yönetimindeki 35 JN 734 plakalı hafif ticari araç, Kaynaklar Mezarlığı mevkisinde, refüjü aşıp devrildikten sonra karşı şeride geçerek Faruk İşçi'nin (56) kullandığı 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada pikniğe gittikleri öğrenilen sürücü Kaplan ile aynı araçtaki 3'ü çocuk, biri bebek 6 kişi hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü İşçi, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol çalışmaların ardından açıldı.



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