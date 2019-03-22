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GÜNCELLEME 2 - İzmir'de servis minibüsü devrildi: 34 yaralı

Bayraklı'da down sendromlu ve zihinsel engelli özel öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı - Down sendromlu çocuklardan birinin, yaralandığını kolundaki akıllı saatle ailesine bildirdiği öğrenildi- Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimi İlker Kızıloğlu:- "Hastanemizin acil servisine 14 yaralımız başvurdu. Şu anda hayati tehlikesi olan, acil ameliyata alınması gereken hastamız yok" YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, RÖPORTAJLAR EKLENDİ

22 Mart 2019 Cuma 15:13
GÜNCELLEME 2 - İzmir'de servis minibüsü devrildi: 34 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde down sendromlu ve zihinsel engelli özel öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, down sendromlu ve zihinsel engelli özel öğrencileri taşıyan S.Z'nin kullandığı 35 AEM 253 plakalı servis minibüsü, Cengizhan Mahallesi yakınlarında İzmir Kuzey Çevre Yolu'na bağlanan yolda devrildi.

Bariyerleri aşarak ters dönen minibüs, karşı yönden gelen Ö.A. idaresindeki 35 KF 8463 plakalı otomobile çarptı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüsteki 15'i öğrenci 34 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

- "Hayati tehlikesi olan hastamız yok"

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Çiğli Bölge Hastanesine gelerek yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimi İlker Kızıloğlu, yaptığı açıklamada, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği 14 yaralının kazanın ardından hastanelerine getirildiğini söyledi.

Kızıloğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda hayati tehlikesi olan, acil ameliyata alınması gereken hastamız yok. Ufak tefek yaralanmaları var. Bütün konsültasyonları bittikten sonra gerekli bilgileri aile yakınlarına verdik. Şu anda burada 14 yaralımız var. Tedavi süreçleri devam ediyor."

- Kolundaki akıllı saatle ailesine yaralandığını haber vermiş

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine gelen yaralı öğrencilerin yakınları da üzüntü yaşadı.

Kazada yeğeni yaralanan Aysel Atakan, bütün çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini almanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Kaza yapan servis minibüsünün bakımsız ve eski model olduğunu ileri süren Atakan, gerekli şikayet başvurularını yapacaklarını ifade etti.

Yeğeninin kolunda akıllı saat bulunduğunu belirten Atakan, "O haber verdi bize, öyle haberimiz oldu. Yaralı halde kolundaki saatle 'Ben kaza yaptım, burnum kanıyor. Gelin beni kurtarın.' diye bize haber verdi. Biz de yerini tespit ederek geldik. Bütün çocukları toparladık, bu tarafa gelebilecekleri de getirdik." şeklinde konuştu.

Rahmi Okan da tomografisi çekilen çocuğunun müşahede altında tutulduğunu söyledi.

Kazada servis şoförünün ihmalinin olduğunu iddia eden Okan, "Özel çocuklar olduğu için bu sürücülerin araçları çok dikkatli kullanması lazım çünkü kendilerini koruyabilmeleri gerçekten çok zor. Arabanın durumu çok kötüydü. Oraya gittiğimde ilk etapta çocuğumu gördüğümde başı kanıyordu, hastaneye getirdik. Allah'a şükür, şimdi iyi diyorlar. Doktorların bize verdiği bilgi bu." diye konuştu.

- "Servisin geç geldiği" iddiası

Servisin sabah arıza yaptığı için geç geldiğini ileri süren Okan, "Eşimin anlattığına göre servis bozulmuş, tekrardan çalıştırmışlar. Servisin çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz." dedi.

Bu arada, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesindeki tedavisi süren minibüs şoförü S.Z'nin taburcu edilmesinin ardından polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:13
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