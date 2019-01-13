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GÜNCELLEME 2 - İzmir'de ördek avına çıkan avcıların kayığı battı: 2 ölü

Torbalı ilçesindeki bir gölette ördek avlamak isterken kayıkları batan 4 kişiden 2'si boğularak öldü, 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu - AFAD, Deniz Polisi ve itfaiye ekinin kaybolan avcıyı bulmak için başlattığı çalışmaya ara verildi DETAY EKLENDİ

13 Ocak 2019 Pazar 23:49
GÜNCELLEME 2 - İzmir'de ördek avına çıkan avcıların kayığı battı: 2 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir gölette, ördek avlamak isterken kayıkları batan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu.

Alınan bilgiye göre, ördek avlamak isteyen Mustafa Ölmez, Erkin Ölmez, Hüseyin Karakuş ve Mesut Zengin, Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası mevkisine gitti.

Yağmur sularıyla oluşan gölette ördek avlamak isteyen 4 arkadaşın bindiği kayık bir süre sonra battı. Göletten gelen yardım seslerini duyan bir kişi durumu AFAD'a bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve İzmir İtfaiyesi ekipleri 4 kişiyi kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, zodyak bot ile bölgede yaptıkları aramada Hüseyin Karakuş'u bir kısmı su üzerinde kalan kayığa tutunurken buldu. Bölgede tarama faaliyetine devam eden ekipler, daha sonra Mustafa ve Erkin Ölmez'in cesedine ulaştı.

Yaralı olarak kurtarılan Karakuş, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Mustafa ve Erkin Ölmez'in cesetleri ise jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir Deniz Polisi'ne bağlı kurbağa adamlar, Karakuş'un ifadesi doğrultusunda kayıp olan Zengin'e ulaşmak için gölette arama yaptı. Ekipler arama sırasında bir av tüfeği buldu. Sudan çıkarılan tüfek ve içindeki mermiler jandarma ekiplerine teslim edildi.
Hastaneye kaldırılan Hüseyin Karakuş'un amcasının oğlu Ali Karakuş, olayı yakınlarının haber vermesi üzerine öğrendiğini belirterek, "Amcamın oğlu avı severdi. Her hafta arkadaşlarıyla ava giderdi. Kayığa tutunarak kurtulduğunu duyduk, hastaneye gittik, üstünü başını örtmüşler. Soğuktan donmak üzereymiş, arkadaşları kurtarmış. Sağlık durumu şimdi iyi." dedi.

Ekipler gölette kaybolan Mesut Zengin'i arama çalışmalarına yarın sabah başlamak üzere ara verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 23:49
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